Як Воррен Баффет став мільярдером

Воррен Баффет – це інвестор, якою вважають справжньою легендою. До його думки дуже часто прислуховуються інші інвестори, пише 24 Канал. Для прикладу, у 2025 році інвестори з особливим нетерпінням чекали на з'їзд акціонерів Berkshire Hathaway, аби почути позицію Баффета щодо тарифів Трампа та потрясінь на фондовому ринку.

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Проте шлях інвестора до статусу інвестиційної ікони, якого ще називають "Оракул Омахи", був досить тривалим. Свої перші інвестиції Воррен Баффет зробив в 1942 році, а мільярдером став через 55 років. На момент першого інвестиційного рішення Баффету було всього 11 років. Підліток придбав три акції нафтової компанії Cities Service приблизно за 38 доларів за акцію.

Мільярдний капітал він заробив в основному завдяки портфелю інвестицій компанії Berkshire Hathaway. Баффет звернув увагу на тодішню фірму з виробництва текстилю в Новій Англії в 1962 році. Він почав інвестувати в Berkshire, а за рік став її головним акціонером. У 1965 році інвестор уже повністю контролював компанію. Він намагався розвивати текстильний бізнес, але зрештою зосередився на інвестуванні у страховий бізнес, що і стало одним із найкращих його рішень.

Ба більше, у 2024 році компанія Berkshire досягла капіталізації в 1 трильйон доларів. Це перша американська компанія, яка досягла такого рівня, але не входить до технологічного сектору, пише Yahoo! Finance.

Баффет та його покійний партнер Чарлі Мангер десятиліттями інвестували у різні компанії та сектори. В інвестиційному портфелі Berkshire Hathaway, для прикладу, є акції таких компаній, за даними CNBC:

Coca-Cola;

Apple;

Amazon;

Bank of America;

BYD;

Visa;

Kraft Heinz Co.

Саме фондовий ринок і компанія Berkshire Hathaway допомогли Баффету заробити мільярди доларів. Він отримав цей статус в 1985 році. На сьогодні Bloomberg оцінює його капітал у 169 мільярдів доларів. Інвестор входить до п'ятірки найбагатших людей у світі. Воррен Баффет покине посаду генерального директора Berkshire Hathaway наприкінці 2025 року. Він був на посаді 60 років.

До теми! Баффет є відданим прихильником "вартісного інвестування" – це стратегія, яка заснована на виявленні недооцінених цінних паперів шляхом фундаментального аналізу.