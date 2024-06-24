Напомним, 12 июня Министерство финансов США внесло Московскую фондовую биржу в санкционный список. Это привело к тому, что биржа потеряла возможность оперировать долларом и евро. Московская биржа заявила, что приостанавливает торги этими валютами с 13 июня.

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Московская фондовая биржа проводит принудительную конвертацию валют

Теперь Мосбиржа перешла к выполнению обязательств перед брокерами и их клиентами. Речь идет о возвращении валютных остатков, но в рублях. Также добавили, что биржа имеет целью должным образом выполнить свою часть сделки перед всеми участниками торгов и их клиентами несмотря на санкции от США.

Как конвертацию доллара и евро в рубли, так и выполнение обязательств имеют целью провести до 28 июня 2024 года. Валютные операции будут проводить по центральному курсу, который установили на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года.

Напомним, что экономист Олег Пендзин и управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный эксклюзивно 24 Каналу рассказали о последствиях новых санкций США для России.