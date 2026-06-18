Фондовий ринок Росії обвалився: усе через атаку України
Україна здійснила масштабну атаку Росії. Багато безпілотників одночасно вдарили по Москві. В результаті цього, російський фондовий ринок обвалився.
Як впали акції російських компаній?
Індекс Московської біржі IMOEX продемонстрував відчутне падіння. Саме цей показник демонструє те, як знизились акції російських енергетичних компаній, вказують дані investing.com.
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Потрібно розуміти, що індекс московської біржі відстежує дані 50 великих російських компаній.
Який Індекс Московської біржі IMOEX / Скриншот з сервісу investing.com
Енергетичні гіганти Росії продемонстрували значне падіння. Наприклад, "Роснефть" впала на 2,54%. Вона знизилась до 328,50 рубля.
"Газпром" своєю чергою, знизився на 2,01%. Він впав до 107,61 рубля.
У інших компаніях ситуація така:
- "Татнефть" – мінус 1,79% – 532,60 рубля;
- "Лукойл" – падіння на 1,71% – до 4457 рублів;
- "Новатек" – мінус 1,39% – 1003,60 рубля.
Окрім цього, падіння продемонстрували і інші великі російські компанії. Наприклад, "Сбербанк" знизився на 0,70%.
Що сталося в Москві?
- Атака відбулася зранку 18 червня 2026 року. Якщо спиратися на повідомлення у російських ЗМІ, у напрямку столиці Росії летіло 180 українських безпілотників.
- Вже відомо про пошкодження Московського НПЗ у Капотні. До того ж обмежено роботу російських аеропортів: "Шереметьєво", "Домодєдово", "Внуково" та "Жуковський". Наразі вже скасовано більш як 500 рейсів.