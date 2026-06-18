Як впали акції російських компаній?

Індекс Московської біржі IMOEX продемонстрував відчутне падіння. Саме цей показник демонструє те, як знизились акції російських енергетичних компаній, вказують дані investing.com.

Читайте також Акції енергетичних компаній стрімко падають: усе через угоду Ірану та США

Потрібно розуміти, що індекс московської біржі відстежує дані 50 великих російських компаній.



Який Індекс Московської біржі IMOEX / Скриншот з сервісу investing.com

Енергетичні гіганти Росії продемонстрували значне падіння. Наприклад, "Роснефть" впала на 2,54%. Вона знизилась до 328,50 рубля.

"Газпром" своєю чергою, знизився на 2,01%. Він впав до 107,61 рубля.

У інших компаніях ситуація така:

"Татнефть" – мінус 1,79% – 532,60 рубля;

"Лукойл" – падіння на 1,71% – до 4457 рублів;

"Новатек" – мінус 1,39% – 1003,60 рубля.

Окрім цього, падіння продемонстрували і інші великі російські компанії. Наприклад, "Сбербанк" знизився на 0,70%.

Що сталося в Москві?