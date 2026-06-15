Що відбувається з акціями енергетичних компаній зараз?

Ринки, фактично, почали розраховувати, що скоро ситуація нормалізується, повідомляє Reuters.

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Ринки значно врахують оптимізм щодо повернення "нормальності", хоча ми хотіли б застерегти, що потоки навряд чи відновляться до довоєнного рівня протягом кількох місяців, а інвесторам слід стежити за тим, як швидко виробники Перської затоки зможуть відновити видобуток та експорт нафти після збитків, завданих війною, і чи зайдуть до регіону більше суден,

– наголосила аналітик Panmure Liberum Ешлі Келті.

Наразі відомо про такі зміни:

акції Exxon Mobil впали на 2,6%

Шеврон – на 2,5%;

у Європі акції BP впали на 3,4%;

Shell на 4,3% і так далі.

Зауважимо, з початку конфлікту на Близькому Сході акції енергетичних компаній полетіли вгору. Адже зростали побоювання, що постачання через Ормуз не відновляться.

Зверніть увагу! Аналітики вказують, що фізичні нафтові ринки будуть відновлюватися дещо довше, ніж фінансові.

Навіть якщо судна зараз мають безпечний прохід, танкери знаходяться в неправильних місцях, нафтовидобувні/нафтопереробні підприємства повинні вийти на повну потужність, а питання щодо вартості та наявності страхування для суден, що перетинають протоку, залишаться,

– наголосив головний аналітик групи Capital Economics Ніл Шерінг.

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