Насколько упали акции российских компаний?
Индекс Московской биржи IMOEX продемонстрировал заметное падение. Именно этот показатель отражает, насколько снизились акции российских энергетических компаний, указывают данные investing.com.
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Нужно понимать, что индекс Московской биржи отслеживает данные 50 крупных российских компаний.
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Каков индекс Московской биржи IMOEX / Скриншот с сайта investing.com
Энергетические гиганты России продемонстрировали значительное падение. Например, "Роснефть" упала на 2,54%. Её цена снизилась до 328,50 рубля.
"Газпром", в свою очередь, снизился на 2,01%. Он упал до 107,61 рубля.
У других компаний ситуация следующая:
- "Татнефть" – минус 1,79% – 532,60 рубля;
- "Лукойл" – падение на 1,71% – до 4457 рублей;
- "Новатэк" — минус 1,39% — 1003,60 рубля.
Кроме того, падение продемонстрировали и другие крупные российские компании. Например, "Сбербанк" снизился на 0,70%.
Что произошло в Москве?
- Атака произошла утром 18 июня 2026 года. Если опираться на сообщения в российских СМИ, в направлении столицы России летело 180 украинских беспилотников.
- Уже известно о повреждениях Московского НПЗ в Капотне. Кроме того, ограничена работа российских аэропортов: "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский". На данный момент уже отменено более 500 рейсов.