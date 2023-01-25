Засновник Monobank розповів про проєкт у Британії, в який інвестували 14 мільйонів фунтів

Український Monobank готується вийти на польський ринок. Банк буде працювати у сусідній країні під назвою Stereo. Проте для засновників компанії це не перший досвід роботи за кордоном. Більше про цей досвід розповів Олег Гороховський.

Йдеться про проєкт Koto, який зараз відомий під назвою The Credit Thing. За словами Гороховського, разом з Михайлом Рогальським вони інвестували у фінтех стартап 14 мільйонів фунтів. Також партнери залучили кілька раундів інвестицій.

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Гороховський розповів про проєкт у Великій Британії

Банкір додав, що фінтех компанія наразі не займається кредитуванням у Великій Британії, але вона має відповідну ліценцію. Водночас у цих умовах стартап не може сформувати портфель, який реально було б рефінансувати.

Для цього потрібно видати приблизно 20 – 30 мільйонів фунтів кредитного портфеля. За правильного управління цей "горщик" здатний варити самостійно,

– заявив український бізнесмен.

Гороховський також повідомив, що наразі компанія не має можливості дійти до такого рівня. На сьогодні цей проєкт працює у дебетовому режимі. Крім того, за його словами, The Credit Thing у майбутньому може стати частиною проєкту у Польщі.

Адже ліцензія для кредитування – це вкрай потужне підсилення. Зокрема, компанія Revolut зі штаб-квартирою у Лондоні, попри свій масштаб, не має дозволу для кредитувати.

Нацбанк анонсував перехід на нове покоління системи електронних платежів. Нововведення почне діяти. Додають, що завдяки цьому банки та бізнеси в Україні отримають нові можливості, зможуть підвищити рівень безпеки, а також на ринку зафіксують посилення конкуренції між учасниками.

Водночас він підкреслив, якщо ще одна спроба вийти на ринок Європи виявиться невдалою, то вони поки не готові функціонувати у розвинених країнах. Нагадаємо, що нещодавно Олег Гороховський розповів, у яких валютах зберігає гроші, а також назвав найкраще рішення для економіки після 24 лютого 2022 року.