Monobank встановив обмеження на картку клієнтки

Жінка поскаржилася на Monobank на порталі “Мінфін". За її словами, після встановлення обмежень вона надала банку докази, що всі операції законні, проте ситуація не змінилася. Водночас вона додала, що користується послугами банку понад 5 років.

Зверніть увагу Велика мережа валютних обмінників в Україні втратила ліцензію на роботу

При цьому жінка вважає, що Monobank ввів обмеження, оскільки вона не є офіційно працевлаштованою, тоді як через її картку проходили щомісяця десятки тисяч гривень. Цю ситуацію прокоментували фахівці Monobank.

Кредитор зазначив, що інформація, яку повідомила жінка, не зовсім відповідає дійсності. Крім того, вони повідомили, що не можуть розкрити причину щодо обмеження операцій на картці вище згаданої клієнтки, оскільки це порушить закон про банківську таємницю, наголосивши, що це недопустимо.

Клієнтка поскаржилася на Monobank / Скриншот з "Мінфіну"

Нагадаємо, що у 2024 році Monobank вдруге увійшов до світового рейтингу найкращих фінтех-компаній. Monobank – це єдиний представник України. Кредитор представлений у категорії Neobanking разом із 34 іншими необанками з 14 країн.