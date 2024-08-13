НБУ анулював ліцензію великої мережі валютних обмінників

Відповідне рішення ухвалили, оскільки Нацбанк виявив невірогідну інформацію в документах, які подавала фінансова компанія "Артем" разом із заявою про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями.

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Для розуміння, компанія "Артем", яка зареєстрована у Дніпрі, має 319 валютних обмінників в Україні. Додають, що власницею компанії вказана Юлія Ломова. Цікаво, що у 2019 році Нацбанк уже анульовував ліцензію на здійснення валютних операцій, яку отримало товариства "ФК "Артем". На той момент мережа обмінників компанії нараховувала 55 пунктів, пише Financial Club.

Додамо, що адвокати Анна Даніель та Станіслав Ліфлянчик ексклюзивно розповіли 24 Каналу, як захистити себе під час обміну валют поза банком. Для прикладу, експерти назвали головні правила та вимоги, про які варто знати кожному.