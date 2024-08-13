Monobank установил ограничения на карту клиентки

Женщина пожаловалась на Monobank на портале “Минфин". По ее словам, после установления ограничений она предоставила банку доказательства, что все операции законные, однако ситуация не изменилась. В то же время она добавила, что пользуется услугами банка более 5 лет.

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При этом женщина считает, что Monobank ввел ограничения, поскольку она не является официально трудоустроенной, тогда как через ее карточку проходили ежемесячно десятки тысяч гривен. Эту ситуацию прокомментировали специалисты Monobank.

Кредитор отметил, что информация, которую сообщила женщина, не совсем соответствует действительности. Кроме того, они сообщили, что не могут раскрыть причину по ограничению операций на карте выше упомянутой клиентки, поскольку это нарушит закон о банковской тайне, отметив, что это недопустимо.

Клиентка пожаловалась на Monobank / Скриншот с "Минфина"

Напомним, что в 2024 году Monobank во второй раз вошел в мировой рейтинг лучших финтех-компаний. Monobank – это единственный представитель Украины. Кредитор представлен в категории Neobanking вместе с 34 другими необанками из 14 стран.