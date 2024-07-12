Варто додати, що Monobank – це єдиний представник України у рейтингу від CNBC. Вперше до цього списку кредитор потрапив у 2023 році.

Варте уваги Багаті країни змінили свої плани щодо долара США та золота: який актив виграє

Monobank потрапив до рейтингу найкращих фінтех-компаній світу

Monobank потрапив до світового рейтингу у категорії Neobanking. Загалом до цієї групи внесли 35 необанків з 14 країн:

США,

Нідерландів,

Польщі,

Бразилії,

Індії,

Туреччини,

Великої Британії,

Бразилії,

Аргентини,

Південної Кореї,

Нігерії,

Німеччини,

Данії,

України.

Варто додати, що 20 необанків, які входять до цьогорічного рейтингу, зуміли повторити свій торішній успіх.

Що таке необанки Це фінансові установи, які працюють без фізичних відділень. Такі компанії надають послуги клієнтам через мобільні пристрої та комп’ютери.

Як складають рейтинг

Рейтинг створюють, проаналізувавши результати ґрунтовного дослідження, яке проводять аналітики Statista з березня по травень 2024 року. Вони вивчають показники понад 2000 компаній.

Фінтех компанії оцінювались за загальними показниками ефективності, що займали 40% ваги в оцінці, та специфічними для сегмента ключовими показниками ефективності з часткою в 60% оцінки.