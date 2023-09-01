Monobank готовий відкрити перше фізичне відділення: де і коли

Український Monobank, який функціонує без фізичних відділень, планує зробити єдиний виняток. Про це повідомив співзасновник необанку Олег Гороховський.

Про плани Monobank бізнесмен заявив під час третього саміту Кримської платформи, оскільки вони безпосередньо стосуються наразі окупованого півострова.

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Monobank планує відрити єдине фізичне відділення

Гороховський пояснив, що політика банку полягає у тому, щоб надавати максимально зручні та доступні послуги для своїх клієнтів. Тому в цілому стратегія Monobank щодо роботи без фізичних відділень не зміниться, але є виняток.

Є одне місце, де ми мріємо відкрити фізичне відділення. Це Крим. Ми обіцяємо зробити це протягом місяця після деокупації,

– заявив Олег Гороховський.

Нагадаємо, що на Кримській платформі заявили про відкриття порталу для бізнесів, які готові приєднатися до відновлення Криму після його звільнення від російських окупантів.

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