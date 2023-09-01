Monobank готовий відкрити перше фізичне відділення: де і коли
Джерело:Міністерство відновлення України
Український Monobank, який функціонує без фізичних відділень, планує зробити єдиний виняток. Про це повідомив співзасновник необанку Олег Гороховський.
Про плани Monobank бізнесмен заявив під час третього саміту Кримської платформи, оскільки вони безпосередньо стосуються наразі окупованого півострова.
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Monobank планує відрити єдине фізичне відділення
Гороховський пояснив, що політика банку полягає у тому, щоб надавати максимально зручні та доступні послуги для своїх клієнтів. Тому в цілому стратегія Monobank щодо роботи без фізичних відділень не зміниться, але є виняток.
Є одне місце, де ми мріємо відкрити фізичне відділення. Це Крим. Ми обіцяємо зробити це протягом місяця після деокупації,
– заявив Олег Гороховський.
Нагадаємо, що на Кримській платформі заявили про відкриття порталу для бізнесів, які готові приєднатися до відновлення Криму після його звільнення від російських окупантів.
Більше новин про Monobank:
- Український банк створив спеціальну картку у рамках спільного проєкту з мережею супермаркетів "АТБ". Таким чином, клієнти банку та відвідувачі АТБ зможуть отримувати вигоду від покупок карткою та легший доступ до послуг банку;
- Інвестиційний проєкт Mono Inevst припинив існувати у середині літа 2023 року. Головна причина – санкції РНБО проти партнера Mono. Йдеться про одного із найпопулярніших європейських онлайн-брокерів – Exante;
- Додамо, що в Україні НБУ знову дозволив банкам продавати валюту онлайн. Кредитори майже відразу відновили цю послугу. Зокрема, "ПриватБанк" та Monobank.