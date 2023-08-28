Вигідна картка MONO – АТБ

Як повідомив співзасновник Олег Гороховський monobank запускає кобрендову картку у співпраці з АТБ.

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Він додає, що за пропозицією АТБ-Маркет monobank об’єднає зусилля задля того, щоб клієнти банку та відвідувачі АТБ отримали вигоду від покупок карткою та легший доступ до послуг банку.

Важливо! Картка матиме назву MONO – АТБ. Це буде все та сама картка від mono, але під час розрахування нею користувачам будуть автоматично нараховуватися додаткові знижки на позиції в мережі АТБ.

Як отримати картку

Додаткові знижки можна отримати придбавши карту в АТБ та активувати її через застосунок. Її вартість становитиме 50 гривень. Втім ці кошти згодом повертаються на картку після активізації.

Зверніть увагу! Протягом одного – двох тижнів картки з’являться на полицях всіх магазинів АТБ.