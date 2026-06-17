Для Monobank діятиме комісія: важливі зміни з 1 липня
Monobank попередив користувачів про зміни. Тепер буде введена комісія на поповнення. Як та коли діятиме нововведення, розповідаємо далі.
На що вводиться комісія для клієнтів Monobank?
Поповнення карти Monobank через термінал EasyPay відбуватиметься з комісією, повідомляє 24 Канал з посиланням на сповіщення, яке користувачі отримали у застосунку банку. Нововведення діятиме з 1 липня.
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Де діятиме комісія на поповнення картки Monobank з 1 липня / Скриншот з застосунку Monobank
Водночас, як зазначив банк, уникнути комісії і надалі можливо. Для цього потрібно скористатися:
- терміналами Monobank;
- терміналами А-Банку;
- терміналами City-24.
Поповнювати карту моно можна і через каси банків. Наприклад: А-Банку, Акордбанку, Укргазбанку та – Універсал Банку. Також поповнення карти Monobank доступне через Укрпошту.
Які ще зміни впровадив Monobank?
- 10 червня співзасновник Monobank Олег Гороховський оголосив про скасування комісії для SWIFT-переказів. Таким чином банк вирішив допомогти українцям та підтримати бізнес. Гороховський зауважив, що раніше банк на цій комісії заробляв приблизно 11 мільйонів гривень на рік.
- Monoбазар розширив свій функціонал. Це відбулося ще у квітні 2026 року. Тепер на "базарі" дозволено проводити аукціони. Тобто, речі реалізуються, як лоти.