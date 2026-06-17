Для Monobank діятиме комісія: важливі зміни з 1 липня

Monobank попередив користувачів про зміни. Тепер буде введена комісія на поповнення. Як та коли діятиме нововведення, розповідаємо далі.

На що вводиться комісія для клієнтів Monobank?

Поповнення карти Monobank через термінал EasyPay відбуватиметься з комісією, повідомляє 24 Канал з посиланням на сповіщення, яке користувачі отримали у застосунку банку. Нововведення діятиме з 1 липня.

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Де діятиме комісія на поповнення картки Monobank з 1 липня / Скриншот з застосунку Monobank

Водночас, як зазначив банк, уникнути комісії і надалі можливо. Для цього потрібно скористатися:

терміналами Monobank;

терміналами А-Банку;

терміналами City-24.

Поповнювати карту моно можна і через каси банків. Наприклад: А-Банку, Акордбанку, Укргазбанку та – Універсал Банку. Також поповнення карти Monobank доступне через Укрпошту.

Які ще зміни впровадив Monobank?