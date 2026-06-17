За что вводится комиссия для клиентов Monobank?

Пополнение карты Monobank через терминал EasyPay будет осуществляться с комиссией, сообщает 24 Канал со ссылкой на уведомление, которое пользователи получили в приложении банка. Нововведение вступит в силу с 1 июля.

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Где будет взиматься комиссия за пополнение карты Monobank с 1 июля / Скриншот из приложения Monobank

В то же время, как отметил банк, избежать комиссии и в дальнейшем возможно. Для этого нужно воспользоваться:

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  • терминалами Monobank;
  • терминалами А-Банка;
  • терминалами City-24.

Пополнять карту Monobank можно и через кассы банков. Например: А-Банка, Акордбанка, Укргазбанка и Универсал Банка. Также пополнение карты Monobank доступно через Укрпочту.

Какие еще изменения ввел Monobank?

  • 10 июня соучредитель Monobank Олег Гороховский объявил об отмене комиссии за SWIFT-переводы. Таким образом банк решил помочь украинцам и поддержать бизнес. Гороховский отметил, что ранее банк зарабатывал на этой комиссии примерно 11 миллионов гривен в год.
  • Monoбазар расширил свой функционал. Это произошло еще в апреле 2026 года. Теперь на "базаре" разрешено проводить аукционы. То есть вещи реализуются в виде лотов.