На що вводиться комісія для клієнтів Monobank?
Поповнення карти Monobank через термінал EasyPay відбуватиметься з комісією, повідомляє 24 Канал з посиланням на сповіщення, яке користувачі отримали у застосунку банку. Нововведення діятиме з 1 липня.
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Де діятиме комісія на поповнення картки Monobank з 1 липня / Скриншот з застосунку Monobank
Водночас, як зазначив банк, уникнути комісії і надалі можливо. Для цього потрібно скористатися:Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
- терміналами Monobank;
- терміналами А-Банку;
- терміналами City-24.
Поповнювати карту моно можна і через каси банків. Наприклад: А-Банку, Акордбанку, Укргазбанку та – Універсал Банку. Також поповнення карти Monobank доступне через Укрпошту.
Які ще зміни впровадив Monobank?
- 10 червня співзасновник Monobank Олег Гороховський оголосив про скасування комісії для SWIFT-переказів. Таким чином банк вирішив допомогти українцям та підтримати бізнес. Гороховський зауважив, що раніше банк на цій комісії заробляв приблизно 11 мільйонів гривень на рік.
- Monoбазар розширив свій функціонал. Це відбулося ще у квітні 2026 року. Тепер на "базарі" дозволено проводити аукціони. Тобто, речі реалізуються, як лоти.