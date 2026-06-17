На що вводиться комісія для клієнтів Monobank?

Поповнення карти Monobank через термінал EasyPay відбуватиметься з комісією, повідомляє 24 Канал з посиланням на сповіщення, яке користувачі отримали у застосунку банку. Нововведення діятиме з 1 липня.

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Де діятиме комісія на поповнення картки Monobank з 1 липня / Скриншот з застосунку Monobank

Водночас, як зазначив банк, уникнути комісії і надалі можливо. Для цього потрібно скористатися:

терміналами Monobank;

терміналами А-Банку;

терміналами City-24.

Поповнювати карту моно можна і через каси банків. Наприклад: А-Банку, Акордбанку, Укргазбанку та – Універсал Банку. Також поповнення карти Monobank доступне через Укрпошту.

Які ще зміни впровадив Monobank?