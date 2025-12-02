Тепер із Кримом і Донбасом: які монети з'явились в Україні у 2025

НБУ ухвалив рішення започаткувати нову серію обігових пам'ятних монет. На цей раз, колекція присвячена єдності країни. Регулятор наголошує, що вказана серія позначає неподільність України.

Які нові монети випустив НБУ?

НБУ наголошує, що цими монетами він прагнув донести таке повідомлення "Ми сильні. Ми разом", повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Читайте також Ця країна допомагає дорого продавати російську нафту: ГУР розкрило шокуючу схему

Андрій Пишний Голова Національного банку України Ними нагадуємо, що територіальна цілісність як непохитний принцип, закарбований у Конституції України, має залишатися незмінним. Кожен регіон України має свою історію, але всі ми – соборні та єдині.

1 грудня було повідомлено про 3 обігові пам'ятні монети з цієї серії. Регулятор присвятив їх регіонам, що першими стали жертвами російської агресії.

Які нові монети випустив НБУ:

"Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим".

"Ми сильні. Ми разом. Донецька область".

"Ми сильні. Ми разом. Луганська область".

Пишний додав, що НБУ продовжить реалізацію монет з цієї серії. Випуск відбуватиметься протягом наступних 2 років. Планується, що ці монети будуть присвячені кожній області України.

Зверніть увагу! В обіг з цієї серії буде виведено 54 мільйони монет.

Символічно, що презентація цієї серії монет про нашу єдність відбувається саме сьогодні в річницю Референдуму про незалежність. Цей день дав старт відліку відновлення незалежності. Українці абсолютною більшістю голосів в усіх областях дати мандат на державний суверенітет України,

– наголошує Пишний.

Коли нові монети НБУ увійдуть в обіг?

НБУ поступово підкріплюватиме такими монетами:

банки;

в також – СІТ-компанії.

Важливо! Прийматимуться ці монети які звичайні обігові номіналом 10 гривень.

Частина тиражу буде сформована в спеціальні ролики:

кожен ролик буде містити 25 обігових пам'ятних монет;

тираж очікується – 15 тисяч штук, повідомляє Нацбанк.

Потрібно знати! Купити перший ролик із 25 обігових пам'ятних монет "Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим" можна буде з 3 грудня 2025 року.

Які ще цікаві монети випустив НБУ у 2025?