Як виглядає нова пам'ятна монета НБУ?

Вважається, що 2026 рік пройде саме під знаком Вогняного (Червоного) Коня, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Кінь – сьомий знак східного календаря, що уособлює активність, життєлюбство, незалежність, витривалість і цілеспрямованість. А ще – динаміку, рішучість і прагнення до свободи,

Що потрібно знати про зовнішній вигляд цієї монети:

на реверсі зображено коня на тлі підкови (вона символізує захист та надходження удачі);

під зображенням коня 3 крапки – вони символізують продовження боротьби;

на аверсі можна побачити 12 символів східного календаря, а в центрі кола – годинник, що вказує на коня (символ 2026 року).

Дизайн монети створено художницею Мариною Куцою. А от скульптором виступив – Володимир Атаманчук.

Основні характеристики цієї монети:

номінал – 5 гривень;

тираж – 80 000 штук;

монети реалізуються в сувенірній упаковці.

В обіг ця монета входить 3 листопада, а от придбати її можна буде уже 4 числа на сайті. Також реалізовуватиметься новинка через банки-дистриб'ютори.

Які ще монети випустив НБУ?