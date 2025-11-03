Як виглядає нова пам'ятна монета НБУ?
Вважається, що 2026 рік пройде саме під знаком Вогняного (Червоного) Коня, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Кінь – сьомий знак східного календаря, що уособлює активність, життєлюбство, незалежність, витривалість і цілеспрямованість. А ще – динаміку, рішучість і прагнення до свободи,
– наголошує видання.
Що потрібно знати про зовнішній вигляд цієї монети:
- на реверсі зображено коня на тлі підкови (вона символізує захист та надходження удачі);
- під зображенням коня 3 крапки – вони символізують продовження боротьби;
- на аверсі можна побачити 12 символів східного календаря, а в центрі кола – годинник, що вказує на коня (символ 2026 року).
Дизайн монети створено художницею Мариною Куцою. А от скульптором виступив – Володимир Атаманчук.
Основні характеристики цієї монети:
- номінал – 5 гривень;
- тираж – 80 000 штук;
- монети реалізуються в сувенірній упаковці.
В обіг ця монета входить 3 листопада, а от придбати її можна буде уже 4 числа на сайті. Також реалізовуватиметься новинка через банки-дистриб'ютори.
Які ще монети випустив НБУ?
У вересні НБУ випустив декілька монет. Зокрема, одна з них присвячена видатному українському хоровому диригенту Олександру Кошицю. Випускалася монета до 150-річчя від його дня народження. Зауважимо, що саме завдяки Олександру світ вперше почув "Щедрика", який згодом перетворився у Carol of the Bells.
Також у вересні НБУ ввів у обіг нову обігову пам'ятну монету "Сили безпілотних систем Збройних Сил України". Її номінал – 10 гривень.