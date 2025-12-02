Теперь с Крымом и Донбассом: какие монеты появились в Украине в 2025 году

НБУ принял решение начать новую серию оборотных памятных монет. На этот раз, коллекция посвящена единству страны. Регулятор отмечает, что указанная серия обозначает неделимость Украины.

Какие новые монеты выпустил НБУ?

НБУ отмечает, что этими монетами он стремился донести такое сообщение "Мы сильны. Мы вместе", сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Ими напоминаем, что территориальная целостность как непоколебимый принцип, запечатленный в Конституции Украины, должен оставаться неизменным. Каждый регион Украины имеет свою историю, но все мы – соборные и едины.

1 декабря было сообщено о 3 оборотных памятных монетах из этой серии. Регулятор посвятил их регионам, которые первыми стали жертвами российской агрессии.

Какие новые монеты выпустил НБУ:

"Мы сильные. Мы вместе. Автономная Республика Крым".

"Мы сильные. Мы вместе. Донецкая область".

"Мы сильны. Мы вместе. Луганская область".

Пышный добавил, что НБУ продолжит реализацию монет из этой серии. Выпуск будет происходить в течение следующих 2 лет. Планируется, что эти монеты будут посвящены каждой области Украины.

Обратите внимание! В обращение из этой серии будет выведено 54 миллиона монет.

Символично, что презентация этой серии монет о нашем единстве происходит именно сегодня в годовщину Референдума о независимости. Этот день дал старт отсчета восстановления независимости. Украинцы абсолютным большинством голосов во всех областях дали мандат на государственный суверенитет Украины,

– отмечает Пышный.

Когда новые монеты НБУ войдут в обращение?

НБУ постепенно будет подкреплять такими монетами:

банки;

в также – СИТ-компании.

Важно! Приниматься эти монеты будут как обычные оборотные – номиналом 10 гривен.

Часть тиража будет сформирована в специальные ролики:

каждый ролик будет содержать 25 оборотных памятных монет;

тираж ожидается – 15 тысяч штук, сообщает Нацбанк.

Нужно знать! Купить первый ролик из 25 оборотных памятных монет "Мы сильные. Мы вместе. Автономная Республика Крым" можно будет с 3 декабря 2025 года.

Какие еще интересные монеты выпустил НБУ в 2025 году?