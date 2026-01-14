Чи можна використовувати 10 копійок зараз?

Наразі 10 копійок можна використовувати для розрахунків. Тобто, ця копійка чинна, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Виведення відбувається, коли ця копійка потрапляє в банк. Наприклад, в результаті інкасації. Фактично, після цього вона просто не повертається з каси.

Зараз в готівковому обігу загалом перебуває приблизно 5,5 мільярдів штук розмінних монет:

1,4 мільярда з них мають номінал – 50 копійок;

а 4,1 мільярда – 10 копійок.

Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,

– вказав регулятор.

Як розраховуватись, якщо немає 10 копійок?

Регулятор визначив правила заокруглення. Саме їх застосовують, коли відбуваються розрахунки, повідомляє Нацбанк.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься, як це відбувається і під час заокруглення до сум, кратних 10 копійкам, що наразі діють в Україні з 2018 року,

– вказав регулятор.



Як правильно заокруглювати суму в чеку, якщо немає деяких копійок / Інфографіка НБУ

Які ще гроші в Україні виводять з обігу?