Саме цю копійку виводить з обігу НБУ: рішення вже ухвалено

НБУ розпочав процес виведення з обігу 10 копійок ще 1 жовтня 2025 року. Це відбувається і досі. Наразі цю копійку ще можна використовувати.

Чому 10 копійок вилучають з обігу?

Вивести 10 копійок з обігу регулятор вирішив, аби зменшити витрати держави та інших учасників готівкового обігу, повідомляє НБУ.

Статистика регулятора показує, що на момент ухвалення рішення в обігу перебувало:

4,1 мільярда розмінних монет номіналом 10 копійок;

ще 1,4 мільярда – 50 копійок.

Як вказує регулятор, попит на 10 копійок незначний. Саме тому потреби у використанні такої монети при розрахунках, фактично, немає.

Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,

– вказує Нацбанк.

Зауважимо, що НБУ впровадив правила розрахунків при відсутності таких монет. Тобто, регулятор встановив як саме має здійснюватись заокруглення, йдеться на офіційному сайті Нацбанку.



Як правильно заокруглювати суму в чеку / Фото НБУ

Що важливо знати про вилучення копійок з обігу?