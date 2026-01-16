Чому НБУ вилучає 10 копійок?

Наразі 10 копійок є чинними і можуть вільно використовуватись при розрахунках, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також По 10,8 тисячі гривень на людину: жителі яких 12 областей можуть отримати допомогу

Регулятор ухвалив рішення про виведення цієї копійки через зниження попиту. До того ж НБУ має намір знизити витрати держави, а також учасників готівкового обігу.

Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,

– наголосив Нацбанк.

Зауважимо, що загалом в обігу наразі перебуває майже 5,5 мільярда розмінних монет:

з них 1,4 мільярда мають номінал – 50 копійок;

а ще 4,1 мільярда це – 10 копійок.

До того ж деякі паперові гривні раніше стали монетами. Такі зміни торкнулися:

1 гривні;

2 гривень;

5 гривень;

10 гривень, повідомляє Нацбанк.

Як саме вилучають 10 копійок з обігу зараз?

10 копійок вилучають непомітно для більшості громадян. Річ у тім, що цей процес відбувається, коли така монета потрапляє в банк. Наприклад, в результаті інкасації. Тобто, здавати окремо такі копійки в банк немає потреби.

НБУ затвердив і правила, які дозволяють вивести з обігу такі копійки невідчутно. Йдеться про схеми заокруглення. Вони вперше були застосовані ще декілька років тому, коли з обігу виводили 1, 2, 5 та 25 копійок.

Важливо знати! Регулятор вилучає та замінює гроші в обігу, аби підвищити якість коштів та посилити захист від підробок. Окрім цього, інколи таким чином оновлюють дизайн грошових одиниць.