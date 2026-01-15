Хто може отримати допомогу?

Грошова допомога від УВКБ ООН у розмірі 10 800 гривень розрахована на внутрішньо переміщених осіб та біженців, які повернулися в Україну, пише 24 Канал із посиланням на благодійний фонд "Право на захист".

Претендувати на отримання допомоги можуть наступні категорії громадян України:

ті, хто після вимушеного переміщення через війну повернувся до місць постійного проживання в межах України;

ВПО, які змінили місце проживання впродовж останніх 6 місяців у межах України;

впродовж останніх 6 місяців у межах України; біженці, які повернулися з-за кордону в Україну починаючи з 24 лютого 2022 року.

Дані для отримання допомоги збирає БФ "Право на захист", який є офіційним партнером організації.

Зауважте! Однією з умов участі в програмі підтримки українців від УВКБ ООН є неотримання грошової допомоги від цієї або інших організацій упродовж останніх 3 місяців.

Які критерії для отримання допомоги?

Звертатися по отримання виплати ВПО та колишні біженці можуть виключно у пункти збору даних. Вони працюють у 12 областях України.

Здебільшого пункти розгорнуті стаціонарно, проте в кількох регіонах через безпекову ситуацію працюють мобільні групи, про приїзд яких сповіщає місцева влада.

Звернення про допомогу приймають від українців, чий дохід нижчий за 6 318 гривень на людину. Також потрібно відповідати щонайменше одному з наступних критеріїв вразливості:

родина, де є тільки батько або мати, а також одна неповнолітня дитина чи більше, або особи похилого віку (від 55 років);

родина, яку очолює одна або кілька самотніх людей похилого віку (віком від 55 років), або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома неповнолітніми дітьми;

родина з однією або кількома особами, які мають інвалідність, хронічні захворювання.

Зверніть увагу! Розмір виплати на одну людину розрахований виходячи з суми мінімального споживчого кошика, який становить 3 600 гривень. Допомога покриває тримісячний період, тож загальна сума дорівнює 10 800 гривень.

Де працюють пункти для оформлення допомоги?

Офіси для реєстрації на отримання допомоги працюють у 12 областях України:

Київській;

Чернігівській;

Сумській;

Полтавській;

Харківській;

Дніпропетровській;

Кіровоградській;

Донецькій;

Запорізькій;

Одеській;

Херсонській;

Миколаївській області.

Інформацію про адресу в кожній області можна дізнатися на сайті організації за посиланням.

Що потрібно для оформлення виплати?

Інформування про початок запису до черги на прийом для отримання допомоги здійснюють через телеграм-канали, посилання на які є на сайті фонду "Право на захист".

Під час відвідування пункту збору даних необхідно подати заявку з наступним переліком документів:

документ, що посвідчує особу;

податковий номер;

особистий номер телефону;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

довідки, витяги, які підтверджують належність до категорії вразливості;

міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) головного заявника.

Зазначимо, що під час подання документів мають бути присутні всі члени родини. Виняток може бути для маломобільних людей, які не мають змоги прибути до пункту, тож їхню реєстрацію виконують за оригіналами документів.

Чи виплачують допомогу від ООН пенсіонерам?