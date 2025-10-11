НБУ розпочав виведення з обігу 10 копійок з 1 жовтня. Таке рішення регулятор ухвалив, аби зменшити витрати держави та інших учасників готівкового обігу.

Чи можна використовувати 10 копійок зараз?

10 копійок продовжують бути чинним платіжним засобом, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Як вилучатимуть 10 копійок? 10 копійок вилучатимуть, коли ці монети потраплятимуть у банк. Тобто, наприклад, ви розрахуєтесь ними у магазині, потім відбудеться інкасація. І уже, коли гроші будуть безпосередньо у банку, 10 копійок вилучать.

Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,

– наголошує НБУ.

Зараз в обігу перебуває 5,5 мільярдів штук розмінних монет:

більшість з них – 4,1 мільярда – мають номінал 10 копійок;

а 1,4 мільярда – 50 копійок.

Для проведення розрахунків, під час вилучення, застосовуватимуться правила заокруглення. Вони затверджені регулятором.



Як правильно заокруглювати суму в чеку / Інфографіка НБУ

Які гроші також виводяться з обігу зараз?