НБУ начал вывод из обращения 10 копеек с 1 октября. Такое решение регулятор принял, чтобы уменьшить расходы государства и других участников наличного обращения.

Можно ли использовать 10 копеек сейчас?

10 копеек продолжают быть действующим платежным средством, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Миллионы долларов, шикарная недвижимость и собственный бренд: какое состояние имеет Виктория Бекхэм

Как будут изымать 10 копеек? 10 копеек будут изымать, когда эти монеты попадут в банк. То есть, например, вы рассчитаетесь ими в магазине, потом состоится инкассация. И уже, когда деньги будут непосредственно в банке, 10 копеек изымут.

Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,

– отмечает НБУ.

Сейчас в обращении находится 5,5 миллиарда штук разменных монет:

большинство из них – 4,1 миллиарда – имеют номинал 10 копеек;

а 1,4 миллиарда – 50 копеек.

Для проведения расчетов, при изъятии, будут применяться правила округления. Они утверждены регулятором.



Как правильно округлять сумму в чеке / Инфографика НБУ

Какие деньги также выводятся из обращения сейчас?