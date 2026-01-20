Коли насправді копійки замінять на шаги
- Заміна копійок на шаги відбуватиметься поступово, і обидві монети певний час перебуватимуть в обігу.
- Монети номіналом 50 копійок не будуть виведені з обігу.
Заміна копійок на шаги відбуватиметься поступово. Тобто, певний час монети обох типів перебуватимуть в обігу. І, при цьому, вони залишатимуться чинними.
Що відомо про заміну копійок на шаги?
Наразі в обігу в Україні перебуває приблизно 1,5 мільярда штук монет номіналом 50, повідомляє НБУ.
У інтерв'ю виданню "Укрінформ" голова НБУ Андрій Пишний розповів, що, аби підтримувати відповідну якість грошей, необхідно здійснювати докарбування приблизно 20 – 30 мільйонів монет щорічно. Частину з них просто замінять на шаги.
Ми бачимо й чуємо від роздрібного бізнесу потребу в монеті номіналом 50, на жаль, ще копійок. Дуже сподіваюся, що найближчим часом це вже буде 50 шагів. Вона зберігатиметься в обігу ще декілька років.
Як зауважив Пишний, наразі виведення монети номіналом 50 не планується. Тобто, вона надалі буде в обігу.
При цьому шаги та копійки матимуть однакові технічні характеристики. Зокрема, такі самі діаметр, вагу. Водночас, як вказав Пишний, імовірно 50 шагів з часом набудуть символічної колекційної цінності.
Мені здалося, що в якийсь момент парламент був дуже, дуже об'єднаний у своєму прагненні розірвати зв'язок, який нам нав’язала Москва. Тож є велика надія, що фінальний розгляд буде успішним, і вже цього року українці триматимуть у руках шаг,
– раніше написав Андрій Пишний.
Що важливо знати про копійки в Україні зараз?
Ще 1 жовтня 2025 року було ухвалено рішення про виведення з обігу 10 копійок. Цей процес відбувається поступово і непомітно для більшості громадян. Адже ця копійка вилучається, коли потрапляє в банк. Цікаво, що в обігу перебувало понад 4 мільярди штук монет такого номіналу.
У 2025 році 18 грудня ВРУ підтримала у першому читанні законопроєкт щодо зміни назви розмінної монети Україні. Тобто, перейменування копійки на шаг.