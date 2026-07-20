Що відомо про нову монету

Про це йдеться в плані випуску нумізматичної продукції регулятора. Тираж складе до 10 тисяч штук, а номінал – 10 гривень.

Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 грама;

натомість діаметр екземпляра – 38,6 міліметра.

Цікаво, що новинка належатиме до серії "Українська спадщина", реалізацію якої Нацбанк розпочав ще у 2005 році. До набору вже входять ювілейні та пам'ятні монети "Сорочинський ярмарок", "Українська вишиванка", "Щедрик" і "Петриківський розпис" тощо.

Тож випуск "Червоної рути – голосу поколінь "продовжить розповідь про знакові явища культури мовою нумізматики, а поціновувачі вже восени зможуть поповнити свої колекції.

До слова, саме у вересні 1989 року в Чернівцях відбувся перший фестиваль української сучасної пісні та популярної музики "Червона рута". Подія стала переломною – вона відкрила широкому загалу нове покоління виконавців, а зі сцени вперше відкрито пролунали заборонені тоді гімн і гасло "Слава Україні".

Нагадаємо, раніше ця фраза почала поступово з'являтися на українських грошах, і цьогоріч регулятор нарешті додав патріотичне гасло на 100 гривень із портретом Тараса Шевченка.

Оновлені купюри потрапили в готівковий обіг з 16 червня. Цей крок завершує модифікацію усього банкнотного ряду національної валюти, розпочату ще до 33-ї річниці незалежності у 2024 році.