Что известно о новой монете

Об этом говорится в плане выпуска нумизматической продукции регулятора. Тираж составит до 10 тысяч штук, а номинал – 10 гривен.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 грамма;

а диаметр экземпляра – 38,6 миллиметра.

Интересно, что новинка войдет в серию "Украинское наследие", выпуск которой Нацбанк начал еще в 2005 году. Набор уже включает юбилейные и памятные монеты "Сорочинская ярмарка", "Украинская вышиванка", "Щедрик", "Петриковская роспись" и другие.

Таким образом, выпуск "Червоной руты – голоса поколений" продолжит рассказ о знаковых явлениях культуры на языке нумизматики, а ценители уже осенью смогут пополнить свои коллекции.

К слову, именно в сентябре 1989 года в Черновцах состоялся первый фестиваль украинской современной песни и популярной музыки "Червона рута". Это событие стало переломным – оно открыло широкой публике новое поколение исполнителей, а со сцены впервые открыто прозвучали запрещенные в то время гимн и лозунг "Слава Украине".

Напомним, ранее эта фраза начала постепенно появляться на украинских купюрах, и в этом году регулятор наконец добавил патриотический лозунг на 100 гривен с портретом Тараса Шевченко.

Обновленные деньги поступили в наличный оборот с 16 июня. Этот шаг завершает модификацию всего банкнотного ряда национальной валюты, начатую еще до 33-й годовщины независимости в 2024 году.