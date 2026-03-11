Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Стару українську гривню можна продати за майже 40 тисяч: як виглядає монета
11 березня, 06:00
3

Стару українську гривню можна продати за майже 40 тисяч: як виглядає монета

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Монети 1 гривня 1992 року з гладким гуртом без напису можуть коштувати від 12 000 до 37 000 гривень.
  • Монета 1 гривня 2001 року різновиду 1АДг з гладким гуртом без написів може коштувати приблизно 5 тисяч гривень.

Деякі українські монети коштують надзвичайно дорого. Річ не в номіналі цих копійок. Висока ціна обґрунтована саме ексклюзивністю частини екземплярів.

Які українські копійки коштують дорого?

Дорого, зокрема, можна продати деякі монети номіналами 1 гривня, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

Читайте також Саме через ці подарунки та перекази вам можуть заблокувати карту: будьте уважні

Важливо! Висока ціна на ці монети виникає через те, що на них є певні нюанси – своєрідний брак. Також грають роль тираж, обсяг дорогоцінних металів в сплаві, рік випуску та інші фактори, зазначає "Радабанк".

Наприклад, від 12 000 до 37 000 гривень можна вручити за:

  • монету 1992 року;
  • яка належить до різновиду 1.1ААг;
  • якщо у неї гладкий гурт без напису.

На монетах номіналом 1 гривня 1992 року не було написів на гурті, тобто гурт гладкий. Все це через те, що спочатку не існувало інструментів для нанесення гуртового напису. Пізніше спеціалісти монетного двору експериментували з нанесенням написів, 
– вказують фахівці.


Яку гривню можна продати за майже 1000 доларів / Скриншот Монети-ягідки

Приблизно 5 тисяч гривень можна отримати за 1 гривню різновиду 1АДг, випущену 2001 року. Ця монета має гладкий гурт без написів.

Зверніть увагу! Ця гривня рідкісна. Саме її надзвичайно часто підробляють.


Яку гривню можна продати дорого / Скриншот Монети-ягідки

Вони (шахраї – 24 Канал) спилюють написи на гурті в дешевшій гривні 2001 року. Перевіряйте параметри монети: оригінал має вагу 6,8 грамів, діаметр 26 міліметрів, 
– йдеться у повідомленні.

Яке рішення, щодо гривень ухвалив НБУ?

  • З 2 березня почало діяти нове рішення НБУ. Згідно з ним, вилучаються з обігу банкноти номіналами: 1, 2, 5 та 10 гривень. Йдеться саме про зразки 2003 – 2007 років.

  • Вказані гривні замінюються на монети відповідних номіналів. Обміняти застарілі купюри можна в банках та підрозділах НБУ. Важливо встигнути зробити це до кінця визначеного терміну.