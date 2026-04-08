Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара у середу, 8 квітня, становить 43,49 гривні. Американська валюта продовжує рухатися вниз і подешевшала проти 7 квітня на 9 копійок. Водночас офіційний курс євро складає 50,27 гривні, тобто європейська валюта подешевшала на 5 копійок, повідомляє Нацбанк.
Тоді як у четвер, 9 квітня, офіційний курс валют буде таким:
- долар – 43,37 гривні (-12 копійок);
- євро – 50,75 гривні (+48 копійок).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, що ранком 8 квітня на готівковому ринку долар здешевшав, за даними сайту "Мінфін":
- у банках купівля американської валюти здійснювалася в середньому по 43,27 гривні, а продаж – по 43,79 гривні,
- на чорному ринку купівля проходила в середньому по 43,55 гривні, тоді як продаж – по 43,56 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, долар купували в середньому по 42,81 гривні, а продавали – по 43,76 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
Євро у середу, 8 квітня, навпаки, дорожчало на готівковому ринку, додавши подекуди понад 30 копійок. Станом на ранок валюта європейська валюта торгувалася:
- у банках купівля коштувала в середньому 50,07 гривні, а продаж – 50,87 гривні;
- на чорному ринку купівля в середньому проходила по 50,52 гривні, водночас продаж був по 50,88 гривні;
- в обмінниках купували євро в середньому по 50,43 гривні, а продавали – по 51,12 гривні.
Чому євро росте і що буде з валютним ринком?
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі для 24 Каналу зазначив, що євро традиційно зміцнюється у квітні відносно долара на світових ринках. Він пояснив це перерозподілом капіталу на початку другого кварталу. За базового сценарію така тенденція може зберегтися і на внутрішньому ринку, тобто курс залишатиметься поблизу 51,5 гривні за євро.
Водночас експерт допускає інший розвиток подій. Якщо війна в Ірані завершиться швидко, а США вийдуть із неї переможцем, це посилить позиції долара, тоді як євро може піти на спад. На думку Шевчишина, у такій ситуації Дональд Трамп може бути незадоволений позицією Європи і спробує "переформатувати валютний альянс".
Втім, НБУ і надалі дотримуватиметься політики керованої гнучкості. На думку члена Ради НБУ, доктора економічних наук Василя Фурмана, ситуація на валютному ринку загалом буде схожою на минулорічну – стабільною і контрольованою. Хоча курс може коливатися в окремі періоди, передумов для різких і неконтрольованих змін наразі немає, адже в України достатньо інструментів для стримування таких ризиків.