Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара у середу, 8 квітня, становить 43,49 гривні. Американська валюта продовжує рухатися вниз і подешевшала проти 7 квітня на 9 копійок. Водночас офіційний курс євро складає 50,27 гривні, тобто європейська валюта подешевшала на 5 копійок, повідомляє Нацбанк.

Тоді як у четвер, 9 квітня, офіційний курс валют буде таким:

долар – 43,37 гривні (-12 копійок);

євро – 50,75 гривні (+48 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, що ранком 8 квітня на готівковому ринку долар здешевшав, за даними сайту "Мінфін":

у банках купівля американської валюти здійснювалася в середньому по 43,27 гривні , а продаж – по 43,79 гривні,

, а продаж – по на чорному ринку купівля проходила в середньому по 43,55 гривні , тоді як продаж – по 43,56 гривні ;

, тоді як продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, долар купували в середньому по 42,81 гривні, а продавали – по 43,76 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

Євро у середу, 8 квітня, навпаки, дорожчало на готівковому ринку, додавши подекуди понад 30 копійок. Станом на ранок валюта європейська валюта торгувалася:

у банках купівля коштувала в середньому 50,07 гривні , а продаж – 50,87 гривні ;

, а продаж – ; на чорному ринку купівля в середньому проходила по 50,52 гривні , водночас продаж був по 50,88 гривні ;

по , водночас продаж був по ; в обмінниках купували євро в середньому по 50,43 гривні, а продавали – по 51,12 гривні.

