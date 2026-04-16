НБУ випустить монету з чистого срібла: що відомо про новинку
- НБУ випустить нову срібну монету 999 проби у травні, номіналом 10 гривень.
- Монета під назвою "Український авангард. Олександра Екстер" буде частиною серії "Українська спадщина" і присвячена відомій українській художниці.
У травні НБУ випустить нову монету. Вона буде виготовлена із срібла високої проби. Що вже відомо про нову дорогоцінну монету, читайте далі.
Якою буде нова монета НБУ?
Нова монета буде виготовлена зі срібла 999 проби, повідомляє НБУ.
Окрім цього, вже відомо, що ця монета:
- буде у формі восьмикутника;
- її номінал – 10 гривень;
- матиме масу металу в чистоті – 31,1 грама;
- її очікуваний тираж – до 10 000 штук.
Назва цієї монети "Український авангард. Олександра Екстер". Вона присвячена легендарній українській художниці. Екстер відома зокрема, тим, що вона є однією зі співзасновниць стилю "ар-деко".
Зверніть увагу! Ця монета стане частиною серії "Українська спадщина".
Зауважимо, цю серію НБУ розпочав ще у 2005 році. У неї увійшла значна кількість монет, повідомляє НБУ. Зокрема такі екземпляри як:
- "Сорочинський ярмарок";
- "Українська писанка";
- "Український балет";
- "Гопак";
- "Українська вишиванка";
- "Щедрик" і так далі.
Що важливо знати про монети НБУ?
Монети НБУ можуть бути виготовлені з абсолютно різних металів. Як дорогоцінних, так і – недорогоцінних.
Основна функція цих монет не платіжна. Першочергово, вони мають історичний, культурний та нумізматичний сенс.
Якщо цими монетами розраховуватись, то вони відповідають номіналу, незалежно від матеріалу виготовлення та ексклюзивності. Інша справа, якщо йдеться про колекціонерів. При визначені ціни вони не тільки враховують перераховані вище нюанси, а й інші фактори, зокрема, стан екземпляра.