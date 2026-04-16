НБУ випустить монету з чистого срібла: що відомо про новинку

У травні НБУ випустить нову монету. Вона буде виготовлена із срібла високої проби. Що вже відомо про нову дорогоцінну монету, читайте далі.

Якою буде нова монета НБУ?

Нова монета буде виготовлена зі срібла 999 проби, повідомляє НБУ.

Окрім цього, вже відомо, що ця монета:

буде у формі восьмикутника;

її номінал – 10 гривень;

матиме масу металу в чистоті – 31,1 грама;

її очікуваний тираж – до 10 000 штук.

Назва цієї монети "Український авангард. Олександра Екстер". Вона присвячена легендарній українській художниці. Екстер відома зокрема, тим, що вона є однією зі співзасновниць стилю "ар-деко".

Зверніть увагу! Ця монета стане частиною серії "Українська спадщина".

Зауважимо, цю серію НБУ розпочав ще у 2005 році. У неї увійшла значна кількість монет, повідомляє НБУ. Зокрема такі екземпляри як:

"Сорочинський ярмарок";

"Українська писанка";

"Український балет";

"Гопак";

"Українська вишиванка";

"Щедрик" і так далі.

Що важливо знати про монети НБУ?