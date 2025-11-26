Чому Хасевичу присвятили нову монету НБУ?
Монета, присвячена Нілу Хасевичу має номінал 2 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Монета присвячена легенді українського підпілля, видатному художнику-графіку та учаснику національно-визвольного руху, який перетворив мистецтво на потужну зброю в боротьбі за свободу України, – Нілу Хасевичу,
– зазначає НБУ.
Саме Хасевичу приписують такі здобутки:
- розробка бофонів, тобто, грошових квитанцій із символами українських визвольних організацій (саме їх використовували для забезпечення армії);
- створення агітаційних матеріалів при повстанській діяльності.
Що відомо про нову монету?
Ця монета виготовлена з нейзильберу. На ній такі зображення:
- на аверсі – розміщено автопортрет Ніла Хасевича (цікаво, що його виконано таким чином, аби імітувати характерну для митця техніку деревориту);
- на реверсі – композиція з фрагментів деревориту Ніла Хасевича, які утворюють умовний бофон і написи "ДО ВОЛІ НАРОДІВ І ЛЮДИНИ" та "300 КРБ НА БОЙОВИЙ ФОНД".
Як виглядає нова монета НБУ / Ілюстрація НБУ
Що ще важливо знати про цю монету:
- дизайном банкноти займалася Аліса Іванова;
- скульптором виступив – Володимир Атаманчук.
Зверніть увагу! Загальний тираж монети – до 75 тисяч штук у сувенірному пакованні. Реалізація цієї монети розпочалася 26 листопада 2025 року. Як зазначає Нацбанк, вона коштує – 154 гривні.
Які ще цікаві монети випускав НБУ?
У цьому місяці НБУ вже представляв нову пам'ятну монету "Рік Коня". Вона присвячена символу 2026. Йдеться про знак року за китайською астрологією. Номінал цієї монети – 5 гривень.
Також у листопаді НБУ поповнив колекцію "Духовні скарби України". Була випущена монета "Архангел Михаїл" зі срібла 999 проби. Її вага – 31,1 грама, номінал – 10 гривень.