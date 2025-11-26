Чому Хасевичу присвятили нову монету НБУ?

Монета, присвячена Нілу Хасевичу має номінал 2 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Монета присвячена легенді українського підпілля, видатному художнику-графіку та учаснику національно-визвольного руху, який перетворив мистецтво на потужну зброю в боротьбі за свободу України, – Нілу Хасевичу,

– зазначає НБУ.

Саме Хасевичу приписують такі здобутки:

розробка бофонів, тобто, грошових квитанцій із символами українських визвольних організацій (саме їх використовували для забезпечення армії);

створення агітаційних матеріалів при повстанській діяльності.

Що відомо про нову монету?

Ця монета виготовлена з нейзильберу. На ній такі зображення:

на аверсі – розміщено автопортрет Ніла Хасевича (цікаво, що його виконано таким чином, аби імітувати характерну для митця техніку деревориту);

на реверсі – композиція з фрагментів деревориту Ніла Хасевича, які утворюють умовний бофон і написи "ДО ВОЛІ НАРОДІВ І ЛЮДИНИ" та "300 КРБ НА БОЙОВИЙ ФОНД".



Як виглядає нова монета НБУ / Ілюстрація НБУ

Що ще важливо знати про цю монету:

дизайном банкноти займалася Аліса Іванова;

скульптором виступив – Володимир Атаманчук.

Зверніть увагу! Загальний тираж монети – до 75 тисяч штук у сувенірному пакованні. Реалізація цієї монети розпочалася 26 листопада 2025 року. Як зазначає Нацбанк, вона коштує – 154 гривні.

Які ще цікаві монети випускав НБУ?