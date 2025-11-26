Почему Хасевичу посвятили новую монету НБУ?

Монета, посвященная Нилу Хасевичу имеет номинал 2 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Тысячи гривен за несколько граммов: за сколько можно сдать золотой лом сегодня

Монета посвящена легенде украинского подполья, выдающемуся художнику-графику и участнику национально-освободительного движения, который превратил искусство в мощное оружие в борьбе за свободу Украины, – Нилу Хасевичу,

– отмечает НБУ.

Именно Хасевичу приписывают такие достижения:

разработка бофонов, то есть, денежных квитанций с символами украинских освободительных организаций (именно их использовали для обеспечения армии);

создание агитационных материалов при повстанческой деятельности.

Что известно о новой монете?

Эта монета изготовлена из нейзильбера. На ней такие изображения:

на аверсе – размещен автопортрет Нила Хасевича (интересно, что он выполнен таким образом, чтобы имитировать характерную для художника технику дереворита (ксилографии));

на реверсе – композиция из фрагментов дереворита Нила Хасевича, которые образуют условный бофон и надписи "К ВОЛЕ НАРОДОВ И ЧЕЛОВЕКА" и "300 КРБ НА БОЕВОЙ ФОНД".



Как выглядит новая монета НБУ / Иллюстрация НБУ

Что еще важно знать об этой монете:

дизайном банкноты занималась Алиса Иванова;

скульптором выступил – Владимир Атаманчук.

Обратите внимание! Общий тираж монеты – до 75 тысяч штук в сувенирной упаковке. Реализация этой монеты началась 26 ноября 2025 года. Как отмечает Нацбанк, она стоит – 154 гривны.

Какие еще интересные монеты выпускал НБУ?