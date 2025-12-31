Нова унікальна пам'ятна монета НБУ: вона зроблена зі справжнього золота
- НБУ випустив золоту пам'ятну монету номіналом 20 гривень, присвячену Архангелу Михаїлу, з тиражем до 10 000 штук.
- На аверсі монети представлено патерн ММ-14 з лавровим вінком, а на реверсі – зображення Архангела Михаїла з символічними елементами українських воїнів та військової техніки.
НБУ випустив нову пам'ятну монету. Вона присвячена Архангелу Михаїлу. Як відомо, ця монета виготовлена із золота 900 проби, її тираж – до 10 000 штук.
Що відомо про нову монету НБУ?
Нова монета має номінал – 20 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Під час повномасштабної війни саме образ Архангела Михаїла став надзвичайно популярним в Україні, зокрема серед українських захисників та захисниць. Адже саме цей святий вважається заступником тих, хто бореться за справедливість,
– наголошує регулятор.
Що зображено на аверсі монети:
- навколо патерн з ММ-14 – "Малюнок маскувального зразка 2014 року" (це так званий "піксель" або "український піксель");
- на тлі ММ-14 – лавровий вінок, що символізує перемогу.
А на реверсі:
- на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла;
- праворуч та ліворуч розташовані силуети воїнів ЗСУ;
- також там можна побачити символічні гвинтокрили та протитанкові їжаки.
Як виглядає нова монета НБУ / Ілюстрація Нацбанку
Цікаво! На цій монеті є напис "За нас і душі праведних, і сила Архістратига Михаїла" – це рядки з поеми Шевченка "Гайдамаки".
Реалізація цієї монети поки не розпочалась. Вона запланована на січень 2026 року.
Зауважимо, що це не перша монета з Архангелом Михаїлом. Ще в листопаді регулятор презентував новинку, виконану у сріблі, повідомляє НБУ.
Національний банк з радістю долучився до чудового проєкту, адже видання присвячується 120-й річниці заснування Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького та 160-й річниці від дня народження його фундатора – Андрея Шептицького, духовного архангела українського народу,
– вказував регулятор.
Які ще монети випускав НБУ у 2025?
У листопаді НБУ випустив пам'ятну монету "Рік Коня". Вона присвячена символу 2026 року за китайською астрологією. Цікаво, що номінал цієї монети – 5 гривень, загальний тираж – 80 000 штук.
Ще у вересні НБУ ввів у обіг нову обігову пам'ятну монету "Сили безпілотних систем Збройних Сил України". Її номінал – 10 гривень. Поступово у готівковий обіг буде введено 10 мільйонів таких монет.