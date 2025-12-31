Нова унікальна пам'ятна монета НБУ: вона зроблена зі справжнього золота

НБУ випустив нову пам'ятну монету. Вона присвячена Архангелу Михаїлу. Як відомо, ця монета виготовлена із золота 900 проби, її тираж – до 10 000 штук.

Що відомо про нову монету НБУ?

Нова монета має номінал – 20 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Це сталося вперше з початку повномасштабної війни: поставки нафти до Індії встановили "рекорд"

Під час повномасштабної війни саме образ Архангела Михаїла став надзвичайно популярним в Україні, зокрема серед українських захисників та захисниць. Адже саме цей святий вважається заступником тих, хто бореться за справедливість,

– наголошує регулятор.

Що зображено на аверсі монети:

навколо патерн з ММ-14 – "Малюнок маскувального зразка 2014 року" (це так званий "піксель" або "український піксель");

на тлі ММ-14 – лавровий вінок, що символізує перемогу.

А на реверсі:

на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла;

праворуч та ліворуч розташовані силуети воїнів ЗСУ;

також там можна побачити символічні гвинтокрили та протитанкові їжаки.



Як виглядає нова монета НБУ / Ілюстрація Нацбанку

Цікаво! На цій монеті є напис "За нас і душі праведних, і сила Архістратига Михаїла" – це рядки з поеми Шевченка "Гайдамаки".

Реалізація цієї монети поки не розпочалась. Вона запланована на січень 2026 року.

Зауважимо, що це не перша монета з Архангелом Михаїлом. Ще в листопаді регулятор презентував новинку, виконану у сріблі, повідомляє НБУ.

Національний банк з радістю долучився до чудового проєкту, адже видання присвячується 120-й річниці заснування Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького та 160-й річниці від дня народження його фундатора – Андрея Шептицького, духовного архангела українського народу,

– вказував регулятор.

Які ще монети випускав НБУ у 2025?