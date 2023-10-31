Міжнародний день економії: яка головна ціль та концепція цього свята

Кожного року у світі відзначають Всесвітній день Економії, який припадає на 31 жовтня. Історія цього свята розпочалася 99 років тому в Італії. Більше про це – далі у тексті.

Варто додати, що цей свято також відомий як Всесвітній день заощаджень. Проте пізніше його концепцію трохи змінили та розширили.

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Що відомо про Міжнародний день економії

У 1924 році в Мілані (Італія) пройшов Перший міжнародний конгрес ощадних банків. В останній день цього заходу вирішили започаткувати Всесвітній день заощаджень, як пам'ять про перші збори банківських інституцій. Ідею подав італійський професор Філіппо Равізза, за даними UniCredit.

Тепер цей день відомий, як Міжнародний день економії. Це свято офіційно закріпили директивою Організації Об'єднаних Націй від 1989 року. Таким чином, цьому дню надали ширший сенс. Річ у тому, що економія стосується не лише заощаджень та грошей, адже це поняття також охоплює економію часу, природних ресурсів, дбайливе відношення до речей тощо. Зокрема, можна сформулювати такий логічний ланцюжок – чим дбайливіше використовувати речі, тим менше доведеться витрачати на придбання нових.

На сьогодні завдяки Міжнародному дні економії прагнуть підкреслити важливість формування заощаджень на майбутнє, що допомагає підготуватися до надзвичайних фінансових ситуацій. Головна мета цього свята – підвищення фінансової грамотності суспільства, поширення інформації про важливість фінансового планування. Крім того, приділяють особливу увагу прищепленню культури заощаджень молодим поколінням.

Нагадаємо, що 24 Канал раніше писав про поради та звички, які допоможуть кожному досягти фінансових цілей. Ось, деякі з них: