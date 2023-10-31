Международный день экономии: какая главная цель и концепция этого праздника

Каждый год в мире отмечают Всемирный день Экономии, приходящийся на 31 октября. История этого праздника началась 99 лет назад в Италии. Больше об этом – далее в тексте.

Следует добавить, что этот праздник также известен как Всемирный день сбережений. Однако позже его концепцию несколько изменили и расширили.

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Что известно о Международном дне экономии

В 1924 году в Милане (Италия) прошел Первый международный конгресс сберегательных банков. В последний день этого мероприятия решили положить начало Всемирному дню сбережений, как память о первом собрании банковских институций. Идею подал итальянский профессор Филиппо Равизза, по данным UniCredit.

Теперь этот день известен как Международный день экономии. Этот праздник был официально закреплен директивой Организации Объединенных Наций с 1989 года. Таким образом, в этот день придали более широкий смысл. Дело в том, что экономия касается не только сбережений и денег, ведь это понятие также охватывает экономию времени, природных ресурсов, бережное отношение к вещам. В частности, можно сформулировать такую логическую цепочку – чем бережнее использовать вещи, тем меньше придется тратить на приобретение новых.

Сегодня благодаря Международному дню экономии стремятся подчеркнуть важность формирования сбережений на будущее, что помогает подготовиться к чрезвычайным финансовым ситуациям. Главная цель этого праздника – повышение финансовой грамотности общества, распространение информации о важности финансового планирования. Кроме того, уделяют особое внимание привитию культуры сбережений молодым поколениям.

Напомним, что 24 Канал ранее писал о советах и привычках, которые помогут каждому достичь финансовых целей. Вот некоторые из них: