Чому гривня потрапила в антирейтинг валют?

За даними цього рейтингу гривня послабилася на приблизно 4,68%, повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Антирейтинг валют світу / Скриншот з Telegram Андрія Шевчишина

"Лідером" цього рейтингу став лівійський динар. Саме відносно цієї валюти прослідкувалась найгірша динаміка.

Сусідами української гривні по рейтингу стали:

індійська рупія – 10 місце, послабилась на 5,40%;

філіппінський песо – 12 місце – послабився на 4,50%.

Цікавою є ситуація щодо найсильніших валют. Перші 3 місця за стійкістю посіли:

замбійська квача;

ізраїльський шекель;

російський рубль.

Потрібно розуміти, що результати цього рейтингу формуються під впливом сукупності факторів. Зокрема, внутрішніх процесів всередині країни, геополітичних ризиків, політики центробанків. Також важливу роль відіграє стан платіжних балансів.

Чому гривня послаблюється?