Мільярдер прогнозує проблеми для США та світу

Мільярдер Рей Даліо, який заснував компанію Bridgewater Associates, заявив, що наразі ймовірна рецесія – це не те, що його турбує найбільше. Він наголосив, що найбільше його непокоять потенційні наслідки політики чинного президента США Дональда Трампа та його адміністрації, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Зокрема, він заявив, що митна та економічна політика США може становити загрозу для світової економіки. За його словами, наразі "ми на етапі ухвалення рішень та дуже близького до рецесії". Проте він наголосив, що його турбує дещо гірше ніж рецесія, якщо не вдасться належним чином впоратися із ситуацією.

Що таке рецесія Це спад економічної активності. Цим терміном позначають сповільнення виробництва, що характеризується нульовим ростом валового національного продукту (ВНП) чи його падінням упродовж понад 6 місяців.

Мільярдер підмітив, що його непокоять такі проблеми:

Державний борг США, який зростає. На сьогодні йдеться про суму в розмірі 36,22 трильйона доларів , за даними Мінфіну США.

, за даними Мінфіну США. Збої в торгівлі.

Руйнування геополітичної та економічної структури, яка існувала з часів Другої світової війни.

Рей Даліо, капітал якого Forbes оцінює в 14 мільярдів доларів, заявив, що тарифи Трампа мають зрозумілу мету, але їхня реалізація є руйнівною силою, яка створює глобальний конфлікт. Крім того, він вважає, що тарифна політика Трампа та збільшення держборгу США сприяють формуванню нового та одностороннього світового порядку. Нагадаємо, що Трамп скасував на 90 днів мита на товари для більшості країн світу. Проте ескалація торгової війни з Китаєм триває.

Ба більше, Даліо додав, що наслідки нестабільності на ринку облігацій у поєднанні з внутрішніми та міжнародними конфліктами можуть стати більш серйозним шоком для грошової системи, ніж фінансова криза 2008 року та скасування золотого стандарту у США в 1971 році.

Мільярдер переконаний, що масштабних змін можна уникнути. Для цього, за його словами, чиновники мають працювати над скороченням дефіциту, тоді як США повинні уникати конфліктів та неефективної політики на світовій арені.