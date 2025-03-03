Індія відмовляється від російської нафти

У лютому 2025 року Індія імпортувала найменші обсяги нафти з Росії за понад 2 роки. Для розуміння, в останні роки Індія стала значно частіше купувати російську нафту. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Варте уваги Яку комісію знімає один із топових банків України з неактивних рахунків

Згідно з останніми даними, російським нафтовим компаніям стає все складніше експортувати нафту після посилення санкцій США. Зокрема, йдеться про санкційні обмеження, які торкнулися тіньового флоту Росії (понад 180 танкерів), компаній "Газпромнафта", "Сургутнафтогаз".

Загалом за лютий 2025 року на індійський ринок потрапляло 1,4 мільйона барелів на добу. Це на 14% менше, ніж у попередньому місяці – січні. Ба більше, цей показник майже на третину нижче рекордних рівнів імпорту російської нафти, які зафіксували в середині літа 2024 року. Тоді Індія купувала більш як 2 мільйонів барелів нафти на добу.

Російську нафта Індія замінює поставками відразу з низки країн:

Іраку;

Саудівської Аравії;

Нігерії;

Анголи;

Мексики;

Колумбії.

Крім Індії зменшила імпорт російської нафти в лютому й Туреччина. Країна за місяць купила у 4 рази менше нафти з Росії, ніж місяцем раніше. Туреччина також більш обережно ставиться до сировини з Росії через санкції США.