Индия отказывается от российской нефти

В феврале 2025 года Индия импортировала наименьшие объемы нефти из России за более чем 2 года. Для понимания, в последние годы Индия стала значительно чаще покупать российскую нефть. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно последним данным, российским нефтяным компаниям становится все сложнее экспортировать нефть после ужесточения санкций США. В частности, речь идет о санкционных ограничениях, которые коснулись теневого флота России (более 180 танкеров), компаний "Газпромнафта", "Сургутнефтегаз".

Всего за февраль 2025 года на индийский рынок попадало 1,4 миллиона баррелей в сутки. Это на 14% меньше, чем в предыдущем месяце – январе. Более того, этот показатель почти на треть ниже рекордных уровней импорта российской нефти, которые зафиксировали в середине лета 2024 года. Тогда Индия покупала более 2 миллионов баррелей нефти в сутки.

Российскую нефть Индия заменяет поставками сразу из ряда стран:

Ирака;

Саудовской Аравии;

Нигерии;

Анголы;

Мексики;

Колумбии.

Помимо Индии снизила импорт российской нефти в феврале и Турция. Страна за месяц купила в 4 раза меньше нефти из России, чем месяцем ранее. Турция также более осторожно относится к сырью из России из-за санкций США.