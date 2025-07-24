Які країни видобувають найбільше нафти у світі?

Традиційно лідерство з видобутком нафти утримують Сполучені Штати Америки, Саудівська Аравія та Росія. Разом ці держави забезпечують більшу частку світового видобутку, пише 24 Канал з посиланням на Управління енергетичної інформації США.

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Топ найбільших країн-виробників нафти у світі:

Сполучені Штати Америки: 21,91 мільйона барелів на добу (22% світового видобутку); Саудівська Аравія: 11,13 мільйона барелів на добу (11% світового видобутку); Росія: 10,75 мільйона барелів на добу (11% світового видобутку); Канада: 5,76 мільйона барелів на добу (6% світового видобутку); Китай: 5,26 мільйона барелів на добу (5% світового видобутку).

Як видно з даних, Сполучені Штати є беззаперечним лідером, виробляючи стільки ж, скільки Саудівська Аравія та Росія разом узяті.

Інші важливі країни-виробники:

Канада: є одним з найбільших постачальників нафти, зокрема для ринку США;

Ірак: володіє значними запасами нафти та поступово нарощує свій виробничий потенціал;

Об'єднані Арабські Емірати: важливий член ОПЕК;

Бразилія: в останні роки суттєво збільшила власний видобуток;

Іран: попри міжнародні санкції, Іран залишається впливовим гравцем на нафтовому ринку;

Кувейт: ще один важливий член ОПЕК з великими запасами та стабільним рівнем видобутку.

Як ОПЕК та ОПЕК+ впливають на світовий ринок нафти?

ОПЕК та ОПЕК+ відіграють провідну роль у регулюванні світового нафтового ринку.

До складу Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) входять:

Алжир

Ангола

Габон

Екваторіальна Гвінея

Іран

Ірак

Кувейт

Лівія

Нігерія

Республіка Конго

Саудівська Аравія

Об’єднані Арабські Емірати

До формату ОПЕК+ належать країни-члени ОПЕК, а також десять інших великих виробників:

Азербайджан

Бахрейн

Бруней

Казахстан

Малайзія

Мексика

Оман

Росія

Південний Судан

Судан

Ці країни координують обсяги видобутку, щоб забезпечити стабільність цін і уникнути надлишкової пропозиції на ринку.

Таким чином, світове виробництво нафти зосереджене в обмеженому колі держав, чиї рішення мають вагомі наслідки для глобальної економіки.

Які країни споживають найбільше нафти у світі?

Серед найбільших споживачів нафти лідирують США та Китай. Це говорить про вагомий внесок цих країн у світові енергетику та економіку.

Топ найбільших країн-споживачів нафти у світі: