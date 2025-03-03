Яку комісії знімає "Ощадбанк"

Чоловік з ніком VictorR поділився своїм досвідом співпраці з державним "Ощадбанком". Він повідомив, що банк стягує комісії з його неактивного рахунку, пише 24 Канал з посиланням на портал "Мінфін".

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Зі слів користувача, він відкрив віртуальну банківську картку в "Ощадбанку", аби зрозуміти, як працює його мобільний застосунок. Він мав на меті пізніше пояснити усі деталі його бабусі. Проте його задум не вдався і він просто відкрив бабусі в іншому банку, закривавши картку в "Ощадбанку" в дистанційному режимі.

Але на цьому історія не завершилася, оскільки згодом чоловік отримав повідомлення від банку про стягнення комісії за обслуговування неактивного рахунку. Йдеться про суму в розмірі 100 гривень. У цьому ж повідомлені, банк вказав, що аби не сплачувати комісію у майбутньому потрібно користуватися відкритим рахунком.

Яку комісію знімає "Ощадбанк" / Скриншот з "Мінфіну"

В "Ощадбанку" пояснили, який рахунок вважається неактивним:

Рахунок, за яким не проводять ніяких операцій зі списання або зарахування коштів (без врахування списання комісій, а також переказів з чи на віртуальну картку).

У банку наголосили, що інформація про комісію для неактивних рахунків чітко вказана в тарифах банку.

Крім того, кредитор повідомив, як не сплачувати комісію за обслуговування неактивного рахунку. Банк пропонує такі опції:

відкриття онлайн-депозиту в Ощад 24/7;

розрахунок карткою щонайменше раз у 6 місяців;

закриття банківського рахунку.

Щодо останнього пункту, то варто врахувати, що простого закриття картки дистанційно не достатньо, аби закрити рахунок. Для закриття рахунку потрібно обов'язково звернутися до фізичного відділення банку.