Вперше за майже два десятиліття: Міненерго придбало ОВДП

Міністерство енергетики України здійснило придбання облігацій внутрішньої державної позики. Воно було здійснено за кошти фінансового резерву.

Що відомо про купівлю Міненерго ОВДП

Міненерго придбало ОВДП вперше за майже 20 років, про що повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

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Він розказав, що майже 400 мільйонів гривень вже інвестовано в державні цінні папери. А загалом у поточному році обсяг таких інвестицій становитиме близько 785 мільйонів гривень

Також Шмигаль пояснив, куди спрямують ці гроші. Вони передбачені для фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок.

Згідно зі словами міністра, придбання ОВДП стало першим кроком у запровадженні механізму управління коштами фінансового резерву. Крім того, фінансовий резерв формується коштом регулярних внесків АТ "НАЕК "Енергоатом", яке щомісяця перераховує до спеціального фонду 65,4 мільйона гривень для забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок.

Однак, протягом тривалого часу кошти резерву фактично не були залучені до фінансових інструментів збереження вартості. У зв'язку з цим, гроші, які були накопичені до 2025 року, суттєво втратили свою реальну вартість.

Інвестування грошей в ОВДП дозволить Міненерго:

захистити кошти від інфляції;

зберегти їхню купівельну спроможність;

забезпечити додаткове наповнення резерву коштом доходу від державних цінних паперів.

Україна послідовно формує систему фінансового забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок відповідно до міжнародних зобов’язань та найкращих світових практик,

– додав Шмигаль.

Як додав міністр енергетики, це сприятиме зміцненню фінансової стійкості системи ядерної безпеки України та підвищить спроможність держави виконувати зобов’язання у сфері ядерної та радіаційної безпеки.

Таким чином, інвестування коштів в облігації внутрішньої державної позики є ефективним інструментом управління ресурсами. Зокрема, їх тоді не "лякатимуть" інфляційні процеси.

Що ще варто знати про ОВДП

З 2022 року в Україні з’явилися військові облігації — особливий вид ОВДП. Облігації бувають у трьох валютах – гривні, доларах і євро – а їхній номінал становить 1 000 одиниць відповідної валюти.

В країні не було випадків дефолту ні за внутрішніми, ні за зовнішніми зобов'язаннями. Але облігації внутрішньої державної позики можуть впасти у ціні.