Чи можна втратити гроші на ОВДП?

Чи можна втратити гроші на облігаціях внутрішньої державної позики, йдеться у матеріалі NV.

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Згідно з інформацією, облігації внутрішньої держпозики випускає держава в особі Міністерства фінансів для залучення коштів виключно на внутрішньому ринку. А вже отримані гроші спрямовуються на обслуговування поточних боргів держави або інших потреб, які пов'язані з Держбюджетом.

Заступниця голови правління ПриватБанку Галина Пахачук розповіла, що держава надає гарантії на погашення номінальної вартості та купонного доходу за ОВДП. І навіть якщо буде дефолт країни, то папери "все одно будуть погашені".

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Існує ризик зміни прибутковості на вторинному ринку. Тобто це означає, що ОВДП можуть впасти в ціні.

Зверніть увагу! Якщо інвестор захоче вийти з інвестиції раніше терміну погашення паперу, то може зазнати збитків.

Вартість таких ЦП на вторинному ринку може коливатися залежно від різних причин політичного та економічного характеру,

– сказав начальник управління організації роботи з преміум-клієнтами Ощадбанку Данило Меркулов.

Також слід врахувати, що продаж облігацій внутрішньої державної позики на вторинному ринку здійснюється в національній валюті. А це може мати вплив на ціну продажу паперів при достроковому виході з інвестицій.

Важливо! Начальник департаменту персональних банківських послуг Ukrsibbank BNP Paribas Group Ігор Левченко заявив: в історії незалежної України не було випадків дефолту ні за внутрішніми, ні за зовнішніми зобов'язаннями. Це означає, що держава завжди "гасила" ОВДП.

Що ще слід знати про ОВДП?

З квітня тарифи на військові облігації змінилися. Річ у тім, що раніше для них комісія складала 0%. Тепер вона становить 0,2%.

Ознайомитися з інформацією щодо військових ОВДП можна на сайті Мінфіну України. Там можна переглядати ставки, дати та терміни погашення.

Якщо вкладатись саме у гривневі військові облігації, то ставка прибутковості становить 15,15 – 17,5%. Облігації у доларах можуть "подарувати" 3,24 – 4,17% прибутку, а у євро – 3,24% доходу.