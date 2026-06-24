Что известно о покупке Минэнерго ОВГЗ

Минэнерго приобрело ОВГЗ впервые за почти 20 лет, о чем сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

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Он рассказал, что почти 400 миллионов гривен уже инвестировано в государственные ценные бумаги. А в целом в текущем году объем таких инвестиций составит около 785 миллионов гривен

Также Шмыгаль пояснил, куда будут направлены эти средства. Они предназначены для финансирования работ по выводу из эксплуатации ядерных установок.

По словам министра, приобретение ОВГЗ стало первым шагом во внедрении механизма управления средствами финансового резерва. Кроме того, финансовый резерв формируется за счет регулярных взносов АО "НАЭК "Энергоатом", которое ежемесячно перечисляет в специальный фонд 65,4 миллиона гривен для обеспечения будущего вывода из эксплуатации ядерных установок.

Однако в течение длительного времени средства резерва фактически не были вложены в финансовые инструменты сохранения стоимости. В связи с этим деньги, накопленные к 2025 году, существенно потеряли свою реальную стоимость.

Инвестирование средств в ОВГЗ позволит Минэнерго:

защитить средства от инфляции;

сохранить их покупательную способность;

обеспечить дополнительное пополнение резерва за счет дохода от государственных ценных бумаг.

Украина последовательно формирует систему финансового обеспечения будущего вывода из эксплуатации ядерных установок в соответствии с международными обязательствами и лучшими мировыми практиками,

– добавил Шмыгаль.

Как отметил министр энергетики, это будет способствовать укреплению финансовой устойчивости системы ядерной безопасности Украины и повысит способность государства выполнять обязательства в сфере ядерной и радиационной безопасности.

Таким образом, инвестирование средств в облигации внутреннего государственного займа является эффективным инструментом управления ресурсами. В частности, их тогда не "пугают" инфляционные процессы.

Что еще стоит знать об ОВГЗ

С 2022 года в Украине появились военные облигации — особый вид ОВГЗ. Облигации бывают в трех валютах — гривне, долларах и евро — а их номинал составляет 1 000 единиц соответствующей валюты.

В стране не было случаев дефолта ни по внутренним, ни по внешним обязательствам. Но облигации внутреннего государственного займа могут упасть в цене.