Якими були банкноти, номіналом в 1 мільйон?

Наразі єдиною популярною валютою, яка має номінал 1 мільйон є, як не дивно, фунт стерлінгів. Щоправда, так звані "гіганти" не використовуються в торгівлі, а лише зберігаються в Банку Англії як забезпечення для шотландських і північноірландських банкнот, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

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У Венесуелі у 2020–2021 роках в обіг надійшли банкноти номіналом 1 мільйон боліварів, проте їх купівельна спроможність була вкрай низькою. На той момент країна вже три роки перебувала в стані гострої політичної та економічної кризи – у січні 2021 року рівень інфляції у Венесуелі перевищував 2600%.

Цікаво! У 2021 році в рамках деномінації 1 мільйон боліварів були обміняні на 1 цифровий болівар.

Яка найбільша купюра в історії

Найбільшою за номіналом банкнотою в історії вважається угорська купюра в мільйон мільярдів пенге (100 квінтильйонів, або одиниця з 20 нулями). Вона була надрукована 3 червня 1946 року та вилучена з обігу вже 31 липня того ж року.

Цікаво! Ця банкнота була випущена в умовах важкої гіперінфляції, яка стала рекордною у світовій історії. Пізніше в 1946 році в Угорщині була проведена валютна реформа: в обіг ввели форинт, який можна було обміняти за курсом 1 форинт за 400 октильйонів пенге (четвірка з 29 нулями).