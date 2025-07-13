Як розраховується "сила" валюти

Рейтинг найсильніших валют складено на основі кількості одиниць іноземної валюти, які можна отримати за один долар США. Чим менше одиниць валюти дають за долар, тим вища її "сила", пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Кувейтський динар

Кувейтський динар – найсильніша валюта у світі: за один динар дають 3,26 долара. Це означає, що один долар коштує близько 0,31 динара.

Цікаво! Кувейт розташований між Саудівською Аравією та Іраком і отримує значну частину доходів від експорту нафти, залишаючись одним з найбільших постачальників у світі.

Бахрейнський динар

Один бахрейнський динар коштує 2,65 долара, тобто за один долар дають приблизно 0,38 динара.

Цікаво! Бахрейн – острівна держава в Перській затоці біля узбережжя Саудівської Аравії. Економіка країни вважається однією з найбільш диверсифікованих в регіоні: у 2024 році внесок ненафтового сектора в реальний ВВП країни склав 85,9%.

Оманський ріал

Курс оманського ріала становить 2,60 долара. У зворотному перерахунку один долар коштує близько 0,38 ріала.

Цікаво! Оман розташований між ОАЕ та Єменом, на південному сході Аравійського півострова. Як і його сусіди, країна активно заробляє на експорті нафти та газу.

Йорданський динар

Вартість йорданського динара – 1,41 долара, що робить його четвертою за силою валютою. За один долар можна отримати близько 0,71 динара.

Цікаво! Йорданія — країна Близького Сходу без виходу до моря. На відміну від сусідів, вона менше залежить від нафти та газу, але стикається з низькими темпами економічного зростання та зростанням боргу.

Британський фунт

Фунт стерлінгів — одна з найстаріших валют у світі, він існує з XV століття. Сьогодні один фунт оцінюється в 1,33 долара, тобто долар коштує приблизно 0,75 фунта.

Гібралтарський фунт

Гібралтарський фунт введений в 1920-х роках і прив'язаний до британського фунта за фіксованим курсом, тому його вартість слідує за курсом фунта стерлінгів.

Швейцарський франк

Курс швейцарського франка становить 1,21 долара, що еквівалентно 0,83 франка за долар.

Цікаво! Завдяки політичній стабільності країни швейцарський франк вважається надійною "тихою гаванню" серед світових валют.

Долар Кайманових островів

Один долар Кайманових островів коштує 1,20 долара. У перерахунку долар США дорівнює приблизно 0,83 долара Кайманових островів.

Цікаво! Кайманові острови – британська територія в Карибському морі, відома як офшорний фінансовий центр.

Євро

На сьогодні за один євро дають близько 1,13 долара, що становить 0,89 євро за долар.

Цікаво! Євро з'явився в безготівковому вигляді в 1999 році, а в готівковому — у 2002-му. Це офіційна валюта єврозони, що об'єднує 20 з 27 країн Європейського союзу.

Долар США

Американський долар завершує десятку найсильніших валют. Всі інші національні грошові одиниці, за рідкісним винятком, зараз коштують менше одного долара.

Цікаво! Створений в XVIII столітті, долар є офіційною валютою США, а також ряду інших країн і територій, включаючи Еквадор. США – найбільша економіка світу за обсягом ВВП, а долар – найпоширеніша валюта в міжнародній торгівлі.