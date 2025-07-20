Какими были банкноты, номиналом в 1 миллион?

Сейчас единственной популярной валютой, которая имеет номинал 1 миллион является, как ни странно, фунт стерлингов. Правда, так называемые "гиганты" не используются в торговле, а лишь хранятся в Банке Англии как обеспечение для шотландских и североирландских банкнот, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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В Венесуэле в 2020–2021 годах в обращение поступили банкноты номиналом 1 миллион боливаров, однако их покупательная способность была крайне низкой. На тот момент страна уже три года находилась в состоянии острого политического и экономического кризиса – в январе 2021 года уровень инфляции в Венесуэле превышал 2600%.

Интересно! В 2021 году в рамках деноминации 1 миллион боливаров были обменены на 1 цифровой боливар.

Какая самая большая купюра в истории

Самой большой по номиналу банкнотой в истории считается венгерская купюра в миллион миллиардов пенге (100 квинтильонов, или единица с 20 нулями). Она была напечатана 3 июня 1946 года и изъята из обращения уже 31 июля того же года.

Интересно! Эта банкнота была выпущена в условиях тяжелой гиперинфляции, которая стала рекордной в мировой истории. Позже в 1946 году в Венгрии была проведена валютная реформа: в обращение ввели форинт, который можно было обменять по курсу 1 форинт за 400 октильонов пенге (четверка с 29 нулями).