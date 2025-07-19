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19 липня, 19:19
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Легше, ніж здається: скільки важить 1 мільйон гривень

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Вага 1 мільйона гривень може варіюватися від 1,2 до 650 кілограмів залежно від номіналу купюр, з яких він складається.
  • Висота мільйона гривень також відрізняється: від 14 сантиметрів для купюр по 1 000 гривень до 138 метрів для купюр по 1 гривні.

Кожен українець хоча б раз у житті, мабуть, мріяв потримати 1 мільйон гривень у руках. Здається, що така велика сума грошей і важити має багато, але реальність дивує.

Скільки важить 1 мільйон гривень? 

Вага та вигляд одного мільйона гривень залежить від номіналу купюр, з яких він складається, повідомляє 24 Канал з посиланням на Музей грошей НБУ

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Один мільйон гривень важить від 1,2 до 650 кілограмів. Найлегша вага мільйона у банкнотах по 1 000 гривень. 

  • 1 мільйон гривень = 1 000 купюр по 1 000 гривень;
  • 1 купюра номіналом 1 000 гривень важить близько 1 грама чи трохи більше.
  • Отже, 1000 купюр по 1 граму = 1-1,2 кілограма. 

А от мільйон у купюрах по 1 гривні важитиме вже 650 кілограмів. 

Яка висота 1 мільйона гривень? 

Розміри одного мільйона гривень теж суттєво відрізняються залежно від номіналу купюр. 

  • Мільйон у купюрах номіналу 1 000 гривень сягає у висоту 14 сантиметрів.
  • Висота мільйона у 200-гривневих банкнотах становить 66 сантиметрів – це довжина тіла арктичного пінгвіна.
  • Якщо мільйон скласти у стовпчик купюрами номіналом 20 гривень, то він сягне близько 6,5 метра. Такий ріст має африканський жираф.
  • Найвища висота, звісно, у мільйона, складеного з 1-гривневих купюр, – приблизно 138 метрів. 

Варто знати! Один мільйон доларів в купюрах по 100 доларів важить 10 кілограмів, а в одноцентових монетах – 246 тонн. 