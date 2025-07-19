Сколько весит 1 миллион гривен?

Вес и вид одного миллиона гривен зависит от номинала купюр, из которых он состоит, сообщает 24 Канал со ссылкой на Музей денег НБУ.

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Один миллион гривен весит от 1,2 до 650 килограммов. Самый легкий вес миллиона в банкнотах по 1 000 гривен.

1 миллион гривен = 1 000 купюр по 1 000 гривен;

1 купюра номиналом 1 000 гривен весит около 1 грамма или чуть больше.

Итак, 1000 купюр по 1 грамму = 1-1,2 килограмма.

А вот миллион в купюрах по 1 гривне будет весить уже 650 килограммов.

Какая высота 1 миллиона гривен?

Размеры одного миллиона гривен тоже существенно отличаются в зависимости от номинала купюр.

Миллион в купюрах номинала 1 000 гривен достигает в высоту 14 сантиметров.

Высота миллиона в 200-гривневых банкнотах составляет 66 сантиметров – это длина тела арктического пингвина.

Если миллион сложить в столбик купюрами номиналом 20 гривен, то он достигнет около 6,5 метра. Такой рост имеет африканский жираф.

Самая высокая высота, конечно, у миллиона, составленного из 1-гривневых купюр, – примерно 138 метров.

Стоит знать! Один миллион долларов в купюрах по 100 долларов весит 10 килограммов, а в одноцентовых монетах – 246 тонн.